盤中速報 - Arbitrum大漲8.15%，報0.11美元
鉅亨網新聞中心
Arbitrum(ARB)在過去 24 小時內漲幅超過8.15%，最新價格0.11美元，總成交量達0.12億美元，總市值6.52億美元，目前市值排名第 39 名。
近 1 日最高價：0.11美元，近 1 日最低價：0.1美元，流通供給量：5,939,074,958。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.62%
- 近 1 月：-4.67%
- 近 3 月：-54.62%
- 近 6 月：-68.30%
- 今年以來：-53.31%
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