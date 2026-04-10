營收速報 - 凱崴(5498)3月營收1.61億元年增率高達47.66％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為4.48億元，累計年增率48.69%。
最新價為65.6元，近5日股價上漲17.57%，相關電子零組件類指數上漲13.53%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+6136 張
- 外資買賣超：+5961 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+175 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|1.61億
|48%
|15%
|26/2
|1.40億
|44%
|-4%
|26/1
|1.46億
|55%
|0%
|25/12
|1.46億
|48%
|8%
|25/11
|1.35億
|41%
|10%
|25/10
|1.23億
|31%
|-6%
凱崴(5498-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電鍍液乾膜鑽頭等印刷電路板原料之設計製造加工買賣業務。印刷電路板專用機之設計、製造、買賣業務。前各項產品之代理、經銷、報價、投標業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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