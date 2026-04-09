營收速報 - 力成(6239)3月營收73.72億元年增率高達35.15％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為213.14億元，累計年增率37.56%。
最新價為209.5元，近5日股價上漲8.21%，相關半導體業上漲5.38%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-8003 張
- 外資買賣超：-10565 張
- 投信買賣超：+1406 張
- 自營商買賣超：+1156 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|73.72億
|35%
|10%
|26/2
|67.00億
|35%
|-7%
|26/1
|72.43億
|43%
|-1%
|25/12
|72.97億
|31%
|2%
|25/11
|71.40億
|25%
|2%
|25/10
|69.70億
|20%
|4%
力成(6239-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路與半導體元件之測試服務。積體電路與半導體元件自動測試電腦軟體之研發、設計與銷售。CC01080電子零組件製造業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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