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鉅亨速報

營收速報 - 力成(6239)3月營收73.72億元年增率高達35.15％

鉅亨網新聞中心

力成(6239-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣73.72億元，年增率35.15%，月增率10.03%。

今年1-3月累計營收為213.14億元，累計年增率37.56%。

最新價為209.5元，近5日股價上漲8.21%，相關半導體業上漲5.38%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-8003 張
  • 外資買賣超：-10565 張
  • 投信買賣超：+1406 張
  • 自營商買賣超：+1156 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 73.72億 35% 10%
26/2 67.00億 35% -7%
26/1 72.43億 43% -1%
25/12 72.97億 31% 2%
25/11 71.40億 25% 2%
25/10 69.70億 20% 4%

力成(6239-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路與半導體元件之測試服務。積體電路與半導體元件自動測試電腦軟體之研發、設計與銷售。CC01080電子零組件製造業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收力成

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