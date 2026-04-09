撰文/陳澤樂 2026-04-09 11:40

全球私募信貸基金爆發贖回危機，多檔大型基金接連限制提款甚至停止贖回。金管會統計，到 2 月底台灣僅一檔「踩雷」產品透過 OBU 銷售給境外客戶，金額約 2.5 億元台幣，目前尚未接獲客訴，整體曝險仍屬有限。

黑石爆雷！金管會清查曝險私募信貸基金

全球私募信貸基金贖回風暴延燒，其中「踩雷」的就是黑石旗下一檔私募信貸基金 BCRED，台灣投資整體影響金額仍有限。

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金融圈指出，本波風暴由指標基金引爆。Blue Owl 旗下產品率先宣布停止贖回、改採資本返還機制，被視為導火線。

隨後 Blackstone（黑石）旗艦私募信貸基金 BCRED 贖回需求暴增並觸及上限，BlackRock（貝萊德）、Cliffwater 及摩根士丹利等產品也陸續限制或遞延贖回。

市場統計，至少七檔國際私募信貸基金已出現「爆雷」或流動性受限情形，顯示壓力已由個案擴散至整體市場，形成系統性贖回潮。

外界關注台灣曝險，銀行局副局長張嘉魁日前表示，依規定國銀不得投資私募基金，投資端為零曝險；銷售端則僅一家銀行、單一產品踩雷，且僅限 OBU 境外客戶，風險仍在可控範圍。

這波危機本質為「高利率下的流動性壓力測試」。私募信貸以浮動利率為主，利率維持高檔使企業利息負擔急升，現金流惡化、違約風險升高。基金以短期資金承作長期貸款，當投資人集中贖回，無法即時變現資產，只能啟動贖回上限甚至「封鎖贖回」，進一步放大市場恐慌。