search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估下修至0.4元，預估目標價為275.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對波音(BA-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.45元下修至0.4元，其中最高估值1.75元，最低估值-0.97元，預估目標價為275.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.75(1.75)8.0813.6511.78
最低值-0.97(-0.97)2.626.27.78
平均值0.4(0.4)5.018.6910.11
中位數0.4(0.45)4.888.1110.44

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,047.37億1,200.87億1,331.46億1,356.92億
最低值915.09億1,044.46億1,120.43億1,220.26億
平均值974.88億1,113.73億1,222.17億1,296.76億
中位數970.86億1,117.99億1,222.77億1,304.94億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-7.15-8.30-3.67-18.362.48
營業收入622.86億666.07億777.94億665.18億894.62億

詳細資訊請看美股內頁：
波音(BA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBA

相關行情

台股首頁我要存股
波音217.755+3.69%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty