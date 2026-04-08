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鉅亨速報

營收速報 - 千附精密(6829)3月營收2.81億元年增率高達107.14％

鉅亨網新聞中心

千附精密(6829-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣2.81億元，年增率107.14%，月增率79.04%。

今年1-3月累計營收為6.04億元，累計年增率41.62%。

最新價為118.5元，近5日股價上漲0.43%，相關半導體類指數上漲6.41%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-309 張
  • 外資買賣超：-331 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+22 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 2.81億 107% 79%
26/2 1.57億 17% -6%
26/1 1.66億 6% -10%
25/12 1.84億 -1% 1%
25/11 1.83億 6% 22%
25/10 1.49億 48% 0%

千附精密(6829-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為光電及半導體設備零組件。航太零組件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收千附精密

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