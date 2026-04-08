營收速報 - 千附精密(6829)3月營收2.81億元年增率高達107.14％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為6.04億元，累計年增率41.62%。
最新價為118.5元，近5日股價上漲0.43%，相關半導體類指數上漲6.41%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-309 張
- 外資買賣超：-331 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+22 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|2.81億
|107%
|79%
|26/2
|1.57億
|17%
|-6%
|26/1
|1.66億
|6%
|-10%
|25/12
|1.84億
|-1%
|1%
|25/11
|1.83億
|6%
|22%
|25/10
|1.49億
|48%
|0%
千附精密(6829-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為光電及半導體設備零組件。航太零組件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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