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鉅亨速報

盤後速報 - 公勝保經(6028)次交易(9)日除息6元，參考價84.2元

鉅亨網新聞中心

公勝保經(6028-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。

首日參考價為84.2元，相較今日收盤價90.20元，息值合計為6.0元，股息殖利率6.65%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/09 90.20 6.0 6.65% 0.0
2026/04/01 89.5 6.8182 7.62% 0.0
2025/08/28 126.5 0.0 0.0% 1.0
2025/07/10 162.0 8.0 4.94% 0.0
2024/04/12 84.5 4.5 5.33% 0.0


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台股台股除權息台股盤後盤後速報

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