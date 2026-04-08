盤後速報 - 公勝保經(6028)次交易(9)日除息6元，參考價84.2元
鉅亨網新聞中心
公勝保經(6028-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。
首日參考價為84.2元，相較今日收盤價90.20元，息值合計為6.0元，股息殖利率6.65%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/09
|90.20
|6.0
|6.65%
|0.0
|2026/04/01
|89.5
|6.8182
|7.62%
|0.0
|2025/08/28
|126.5
|0.0
|0.0%
|1.0
|2025/07/10
|162.0
|8.0
|4.94%
|0.0
|2024/04/12
|84.5
|4.5
|5.33%
|0.0
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