盤中速報 - Ethena大漲13.05%，報0.09美元
鉅亨網新聞中心
Ethena(ENA)在過去 24 小時內漲幅超過13.05%，最新價格0.09美元，總成交量達0.22億美元，總市值7.80億美元，目前市值排名第 32 名。
近 1 日最高價：0.09美元，近 1 日最低價：0.08美元，流通供給量：8,492,187,500。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-9.31%
- 近 1 月：-17.21%
- 近 3 月：-64.92%
- 近 6 月：-85.82%
- 今年以來：-62.41%
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