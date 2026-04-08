盤中速報 - IET-KY(4971)大漲7.14%，報645元
鉅亨網新聞中心
IET-KY(4971-TW)08日13:30股價上漲43元，報645.0元，漲幅7.14%，成交685張。
IET-KY(4971-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為砷化鎵假型高電子遷移率電晶體磊晶片 (GaAs pHEMT epi wafers)。磷化銦異質接面雙極電晶體磊晶片 (InP HBT epi wafers)。銻化鎵紅外線磊晶片 (GaSb infrared epi wafers)。
近5日股價上漲5.24%，櫃買市場加權指數上漲5.81%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+317 張
- 外資買賣超：+263 張
- 投信買賣超：+5 張
- 自營商買賣超：+49 張
- 融資增減：-887 張
- 融券增減：-87 張
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