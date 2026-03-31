盤中速報 - 櫃買市場加權指數下跌-6.42點至313.98點，跌幅2%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間31日11:29，櫃買市場加權指數下跌6.42點（或2%），暫報313.98點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.07%
- 近 1 月：+1.16%
- 近 3 月：+16.7%
- 近 6 月：+22.51%
- 今年以來：+15.99%
焦點個股
川普稅改概念領跌-4.98%。其中 IET-KY(4971-TW) 下跌 9.92% ; 台化(1326-TW) 下跌 6.78% ; 台塑(1301-TW) 下跌 4.46% 。
SDN概念領跌-4.63%。其中 安瑞-KY(3664-TW) 下跌 9.87% ; 智邦(2345-TW) 下跌 4.89% ; 華星光(4979-TW) 下跌 3.69% 。
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