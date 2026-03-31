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鉅亨速報

盤中速報 - 櫃買市場加權指數下跌-6.42點至313.98點，跌幅2%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間31日11:29，櫃買市場加權指數下跌6.42點（或2%），暫報313.98點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.07%
  • 近 1 月：+1.16%
  • 近 3 月：+16.7%
  • 近 6 月：+22.51%
  • 今年以來：+15.99%

焦點個股


川普稅改概念領跌-4.98%。其中 IET-KY(4971-TW) 下跌 9.92% ; 台化(1326-TW) 下跌 6.78% ; 台塑(1301-TW) 下跌 4.46% 。

SDN概念領跌-4.63%。其中 安瑞-KY(3664-TW) 下跌 9.87% ; 智邦(2345-TW) 下跌 4.89% ; 華星光(4979-TW) 下跌 3.69% 。


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台股指數台股盤中指數走勢櫃買市場加權指數川普稅改SDN

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集中市場加權指數31807.83-2.18%
IET-KY572-9.92%
台化45.45-6.58%
台塑45.8-5.08%
安瑞-KY10.05-9.87%
智邦1505-7.95%
華星光343.5-9.37%

鉅亨贏指標

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#高盈餘高毛利

偏強
IET-KY

62.07%

勝率

#帶量跌破均線糾結

偏強
台塑

81.25%

勝率

#動能指標下跌股

偏強
台塑

81.25%

勝率

#營收創高股

偏強
IET-KY

62.07%

勝率

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