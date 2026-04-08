盤中速報 - 安國(8054)大漲7.08%，報96.8元
鉅亨網新聞中心
安國(8054-TW)08日11:58股價上漲6.4元，報96.8元，漲幅7.08%，成交1,049張。
安國(8054-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路 (Application Specific IC, ASIC) 設計服務。系統單晶片(System-on-Chip; SoC)設計服務。
近5日股價下跌0.44%，櫃買市場加權指數上漲5.81%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+397 張
- 外資買賣超：+453 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-56 張
- 融資增減：-224 張
- 融券增減：-41 張
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