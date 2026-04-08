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鉅亨速報

盤中速報 - 安國(8054)大漲7.08%，報96.8元

鉅亨網新聞中心

安國(8054-TW)08日11:58股價上漲6.4元，報96.8元，漲幅7.08%，成交1,049張。

安國(8054-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路 (Application Specific IC, ASIC) 設計服務。系統單晶片(System-on-Chip; SoC)設計服務。

近5日股價下跌0.44%，櫃買市場加權指數上漲5.81%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+397 張
  • 外資買賣超：+453 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-56 張
  • 融資增減：-224 張
  • 融券增減：-41 張

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