盤中速報 - 艾瑪斯-KY(6933)大漲7.19%，報164元
鉅亨網新聞中心
艾瑪斯-KY(6933-TW)08日11:44股價上漲11元，報164.0元，漲幅7.19%，成交1,754張。
艾瑪斯-KY(6933-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為AI高效能運算。高密度伺服器和存儲。液冷整機櫃解決方案。
近5日股價上漲24.9%，集中市場加權指數上漲4.75%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+18 張
- 外資買賣超：+7 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+11 張
- 融資增減：-7 張
- 融券增減：0 張
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