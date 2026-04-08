盤中速報 - 揚博(2493)大漲8.57%，報114元
鉅亨網新聞中心
揚博(2493-TW)08日11:25股價上漲9元，報114.0元，漲幅8.57%，成交1,118張。
揚博(2493-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板(PCB)製程、檢測設備及製程用各式化學藥水。液晶顯示器(LCD)製程、檢測設備。半導體製程、檢測設備、材料及製程用各式化學品。
近5日股價下跌0.47%，集中市場加權指數上漲4.75%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-681 張
- 外資買賣超：-515 張
- 投信買賣超：-3 張
- 自營商買賣超：-163 張
- 融資增減：+15 張
- 融券增減：-20 張
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