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鉅亨速報

盤中速報 - 揚博(2493)大漲8.57%，報114元

鉅亨網新聞中心

揚博(2493-TW)08日11:25股價上漲9元，報114.0元，漲幅8.57%，成交1,118張。

揚博(2493-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板(PCB)製程、檢測設備及製程用各式化學藥水。液晶顯示器(LCD)製程、檢測設備。半導體製程、檢測設備、材料及製程用各式化學品。

近5日股價下跌0.47%，集中市場加權指數上漲4.75%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-681 張
  • 外資買賣超：-515 張
  • 投信買賣超：-3 張
  • 自營商買賣超：-163 張
  • 融資增減：+15 張
  • 融券增減：-20 張

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