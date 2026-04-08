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鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類股表現強勁，漲幅2.05%，總成交額26.75億

鉅亨網新聞中心

台股今日電子通路業類股表現強勁，08日11:19相關指數上漲2.05%，總成交額26.75億元，大盤占比0.47%。

該產業上漲家數18、下跌家數3、平盤家數0。領漲個股弘憶股(3312-TW)08日11:17股價上漲2.3元，報37.35元，漲幅6.56%。

電子通路近5日上漲4.67%，集中市場加權指數上漲4.75%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路 集中市場加權指數
近一週 +4.67% +4.75%
近一月 +9.01% -1.1%
近三月 +27.91% +9.18%
近六月 +35.19% +22.11%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數34669.91+4.33%
弘憶股37.1+5.85%

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