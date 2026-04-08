盤中速報 - 電子通路類股表現強勁，漲幅2.05%，總成交額26.75億
鉅亨網新聞中心
台股今日電子通路業類股表現強勁，08日11:19相關指數上漲2.05%，總成交額26.75億元，大盤占比0.47%。
該產業上漲家數18、下跌家數3、平盤家數0。領漲個股弘憶股(3312-TW)08日11:17股價上漲2.3元，報37.35元，漲幅6.56%。
電子通路近5日上漲4.67%，集中市場加權指數上漲4.75%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路
|集中市場加權指數
|近一週
|+4.67%
|+4.75%
|近一月
|+9.01%
|-1.1%
|近三月
|+27.91%
|+9.18%
|近六月
|+35.19%
|+22.11%
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