盤中速報 - Stargate Finance大漲28.86%，報0.66美元
鉅亨網新聞中心
Stargate Finance(STG)在過去 24 小時內漲幅超過28.86%，最新價格0.66美元，總成交量達0.29億美元，總市值4.38億美元，目前市值排名第 45 名。
近 1 日最高價：0.69美元，近 1 日最低價：0.47美元，流通供給量：660,951,371。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+174.66%
- 近 1 月：+160.44%
- 近 3 月：+226.04%
- 近 6 月：+380.50%
- 今年以來：+452.30%
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