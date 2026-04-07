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鉅亨速報

營收速報 - 奇鋐(3017)3月營收180.17億元年增率高達111.72％

鉅亨網新聞中心

奇鋐(3017-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣180.17億元，年增率111.72%，月增率28.54%。

今年1-3月累計營收為490.38億元，累計年增率110.17%。

最新價為2030元，近5日股價下跌-3.04%，相關電腦週邊下跌-0.84%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-753 張
  • 外資買賣超：-1505 張
  • 投信買賣超：+802 張
  • 自營商買賣超：-50 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 180.17億 112% 29%
26/2 140.17億 75% -18%
26/1 170.03億 150% 22%
25/12 139.41億 110% -20%
25/11 173.82億 142% 6%
25/10 164.51億 132% 13%

奇鋐(3017-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收奇鋐

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