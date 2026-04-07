營收速報 - 奇鋐(3017)3月營收180.17億元年增率高達111.72％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為490.38億元，累計年增率110.17%。
最新價為2030元，近5日股價下跌-3.04%，相關電腦週邊下跌-0.84%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-753 張
- 外資買賣超：-1505 張
- 投信買賣超：+802 張
- 自營商買賣超：-50 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|180.17億
|112%
|29%
|26/2
|140.17億
|75%
|-18%
|26/1
|170.03億
|150%
|22%
|25/12
|139.41億
|110%
|-20%
|25/11
|173.82億
|142%
|6%
|25/10
|164.51億
|132%
|13%
奇鋐(3017-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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