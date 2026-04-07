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鉅亨速報

營收速報 - 寬魚國際(6101)3月營收5.14億元年增率高達558.77％

鉅亨網新聞中心

寬魚國際(6101-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣5.14億元，年增率558.77%，月增率554.79%。

今年1-3月累計營收為6.05億元，累計年增率549.02%。

最新價為39.5元，近5日股價下跌-0.39%，相關文化創意產業指數上漲0.41%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+17 張
  • 外資買賣超：+17 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 5.14億 559% 555%
26/2 7,847萬 686% 536%
26/1 1,234萬 138% -36%
25/12 1,918萬 -64% -59%
25/11 4,642萬 -41% 7%
25/10 4,349萬 -49% -61%

寬魚國際(6101-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為從事影視節目之製作、發行及投資等文創產業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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