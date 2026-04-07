營收速報 - 寬魚國際(6101)3月營收5.14億元年增率高達558.77％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為6.05億元，累計年增率549.02%。
最新價為39.5元，近5日股價下跌-0.39%，相關文化創意產業指數上漲0.41%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+17 張
- 外資買賣超：+17 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|5.14億
|559%
|555%
|26/2
|7,847萬
|686%
|536%
|26/1
|1,234萬
|138%
|-36%
|25/12
|1,918萬
|-64%
|-59%
|25/11
|4,642萬
|-41%
|7%
|25/10
|4,349萬
|-49%
|-61%
寬魚國際(6101-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為從事影視節目之製作、發行及投資等文創產業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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