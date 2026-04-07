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鉅亨速報

盤中速報 - 雍智科技(6683)急跌-3%報1460.0元，成交316張

鉅亨網新聞中心

雍智科技(6683-TW)近5分K跌速3%，07日09:22報1460.0元，成交316張，今日漲幅為0.69％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

雍智科技(6683-TW)近5日股價下跌4.61% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 下跌 1.28%。櫃買市場加權指數 下跌 0.78%， 短期股價無明顯表現 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+294 張
  • 外資買賣超：-685 張
  • 投信買賣超：+1,076 張
  • 自營商買賣超：-97 張
  • 融資增減：+436 張
  • 融券增減：-10 張


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