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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大跌2.51%，報9.2292元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間07日05:47，美元/瑞典克朗下跌0.2375點跌幅達2.51%，暫報9.2292點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.78%
  • 近 1 週：+0.06%
  • 近 3 月：+3.23%
  • 近 6 月：+1.17%
  • 今年以來：+2.90%

美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.83，本日下跌0.16%
  • 美元/瑞郎相關性0.82，本日下跌0.41%
  • 美元/南非蘭特相關性0.74，本日下跌0.78%

美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.90，本日下跌0.23%
  • 紐元/美元相關性-0.88，本日下跌0.37%
  • 英鎊/美元相關性-0.84，本日下跌0.35%

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美元/瑞典克朗9.4485+0.26%
南非蘭特/美元0.0593+0.00%
歐元/美元1.1541-0.01%
紐元/美元0.5711-0.04%
英鎊/美元1.3233-0.01%

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