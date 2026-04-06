外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大跌2.51%，報9.2292元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間07日05:47，美元/瑞典克朗下跌0.2375點跌幅達2.51%，暫報9.2292點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.78%
- 近 1 週：+0.06%
- 近 3 月：+3.23%
- 近 6 月：+1.17%
- 今年以來：+2.90%
美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.83，本日下跌0.16%
- 美元/瑞郎相關性0.82，本日下跌0.41%
- 美元/南非蘭特相關性0.74，本日下跌0.78%
美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對
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