鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估下修至9.9元，預估目標價為350元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對京元電子(2449-TW)做出2026年EPS預估：中位數由9.95元下修至9.9元，其中最高估值11.5元，最低估值9.02元，預估目標價為350元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|11.5(11.58)
|16.05
|18.77
|最低值
|9.02(9.02)
|13.35
|16.67
|平均值
|10.1(10.2)
|14.47
|17.72
|中位數
|9.9(9.95)
|14.4
|17.72
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|51,812,010
|77,094,690
|87,195,610
|最低值
|47,114,000
|64,555,000
|82,071,330
|平均值
|49,827,530
|67,997,100
|84,633,470
|中位數
|50,106,800
|66,494,500
|84,633,470
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|11,015,595
|7,779,428
|5,840,365
|6,836,609
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|34,933,546
|26,856,031
|33,025,307
|36,781,996
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2449/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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