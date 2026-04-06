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鉅亨速報

營收速報 - 順達(3211)3月營收14.68億元年增率高達76.33％

鉅亨網新聞中心

順達(3211-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣14.68億元，年增率76.33%，月增率68.58%。

今年1-3月累計營收為33.45億元，累計年增率41.54%。

最新價為332元，近5日股價下跌-9.04%，相關電腦及週設類指數下跌-3.15%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3519 張
  • 外資買賣超：-5803 張
  • 投信買賣超：+2576 張
  • 自營商買賣超：-292 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 14.68億 76% 69%
26/2 8.71億 0% -13%
26/1 10.05億 52% -33%
25/12 14.94億 34% 1%
25/11 14.86億 40% 48%
25/10 10.04億 30% -15%

順達(3211-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電池製造業。電子零組件製造業。發電、輸電、配電機械製造業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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