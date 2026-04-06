營收速報 - 順達(3211)3月營收14.68億元年增率高達76.33％
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今年1-3月累計營收為33.45億元，累計年增率41.54%。
最新價為332元，近5日股價下跌-9.04%，相關電腦及週設類指數下跌-3.15%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3519 張
- 外資買賣超：-5803 張
- 投信買賣超：+2576 張
- 自營商買賣超：-292 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|14.68億
|76%
|69%
|26/2
|8.71億
|0%
|-13%
|26/1
|10.05億
|52%
|-33%
|25/12
|14.94億
|34%
|1%
|25/11
|14.86億
|40%
|48%
|25/10
|10.04億
|30%
|-15%
順達(3211-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電池製造業。電子零組件製造業。發電、輸電、配電機械製造業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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