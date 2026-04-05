盤中速報 - TRU大漲20%，報0.0054美元
鉅亨網新聞中心
TRU(TRU)在過去 24 小時內漲幅超過20%，最新價格0.0054美元，總成交量達0.05億美元，總市值0.08億美元，目前市值排名第 201 名。
近 1 日最高價：0.0068美元，近 1 日最低價：0.0042美元，流通供給量：1,435,338,064。
TRU幣英文全稱是TrueFi，發行日期是2018-07-18，是由TRU提供支持的無抵押借貸DeFi協定。 它使貸方可以從借入的加密貨幣（從TUSD開始）獲得高而穩定的回報，同時在如何分配借入資本方面具有完全的透明度，是TrueFi的ERC-20原生功能型代幣。TrueFi是一種用於無抵押貸款的去中心化金融（DeFi）協議。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.27%
- 近 1 月：-13.46%
- 近 3 月：-57.55%
- 近 6 月：-83.93%
- 今年以來：-56.73%
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