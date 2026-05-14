盤中速報 - Enzyme大漲43.89%，報3.18美元
鉅亨網新聞中心
Enzyme(MLN)在過去 24 小時內漲幅超過43.89%，最新價格3.18美元，總成交量達0.11億美元，總市值0.10億美元，目前市值排名第 192 名。
近 1 日最高價：3.92美元，近 1 日最低價：2.13美元，流通供給量：3,276,458。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-29.58%
- 近 1 月：-28.90%
- 近 3 月：-42.52%
- 近 6 月：-61.65%
- 今年以來：-54.47%
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