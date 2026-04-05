鉅亨網新聞中心 2026-04-05 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；SXP(SXP)24小時漲幅46.3%。

24小時跌幅：Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%；Pixels(PIXEL)24小時跌幅6.53%。

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近一週漲幅：SXP(SXP)近一週漲幅55.1%；IDEX(IDEX)近一週漲幅35.4%；Radiant Capital(RDNT)近一週漲幅25.1%。