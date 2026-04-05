鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格66,929.99美元，24小時漲跌幅-0.08%；以太幣(ETH)現報價格2,040.09美元，24小時漲跌幅-0.55%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達5.27億美元；USDC(USDC)24小時成交量達3.4億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達2.03億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；SXP(SXP)24小時漲幅46.3%。
24小時跌幅：Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%；Pixels(PIXEL)24小時跌幅6.53%。
近一週漲幅：SXP(SXP)近一週漲幅55.1%；IDEX(IDEX)近一週漲幅35.4%；Radiant Capital(RDNT)近一週漲幅25.1%。
近一週跌幅：卡特西幣(CTSI)近一週跌幅93.3%；本體鏈網(ONT)近一週跌幅76.3%；Ontology Gas(ONG)近一週跌幅71.3%。
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