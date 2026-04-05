盤中速報 - Polymesh大漲9.66%，報0.05美元
鉅亨網新聞中心
Polymesh(POLYX)在過去 24 小時內漲幅超過9.66%，最新價格0.05美元，總成交量達0.10億美元，總市值0.54億美元，目前市值排名第 116 名。
近 1 日最高價：0.06美元，近 1 日最低價：0.05美元，流通供給量：1,029,544,906。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+8.30%
- 近 1 月：+13.92%
- 近 3 月：-19.77%
- 近 6 月：-59.24%
- 今年以來：-17.29%
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