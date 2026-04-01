search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心

1. 外資累計買超 5 日的股票
復華彭博新興債 (00711B-TW)、華通 (2313-TW)、兆豐金 (2886-TW)、台化 (1326-TW)、旺宏 (2337-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
復華彭博新興債 (00711B-TW)、台化 (1326-TW)、兆豐金 (2886-TW)、華通 (2313-TW)、旺宏 (2337-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
復華彭博新興債 (00711B-TW)、華邦電 (2344-TW)、兆豐金 (2886-TW)、台化 (1326-TW)、旺宏 (2337-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
台化 (1326-TW)、兆豐金 (2886-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、凱基美國非投等債 (00945B-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)


5. 外資當日 (31) 買超的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、力積電 (6770-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、兆豐金 (2886-TW)、新興 (2605-TW)
 


文章標籤

台股台股盤後表格

相關行情

台股首頁我要存股
華通248-5.70%
兆豐金38.45-0.52%
台化44.95-7.61%
旺宏115.5-9.77%
華邦電90.2-3.01%
力積電53.1-8.61%
新興42+0.00%
復華彭博新興債15.97+1.01%
群益優選非投等債9.67+0.52%
凱基美國非投等債14.46+0.56%
復華富時不動產8.53+1.31%

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛突破

偏強
台化

87.88%

勝率

#營收創高股

偏強
華通

76.47%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty