鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估上修至1.06元，預估目標價為280.50元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對波音(BA-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.01元上修至1.06元，其中最高估值2.47元，最低估值-0.69元，預估目標價為280.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.47(2.47)
|8.08
|13.65
|11.78
|最低值
|-0.69(-0.69)
|1.74
|4.61
|7.78
|平均值
|1(0.96)
|4.66
|8.47
|10.11
|中位數
|1.06(1.01)
|4.76
|8.09
|10.44
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,047.37億
|1,200.87億
|1,331.46億
|1,356.92億
|最低值
|915.09億
|1,044.46億
|1,120.43億
|1,220.26億
|平均值
|973.92億
|1,111.40億
|1,222.52億
|1,296.76億
|中位數
|969.22億
|1,116.86億
|1,224.72億
|1,304.94億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-7.15
|-8.30
|-3.67
|-18.36
|2.48
|營業收入
|622.86億
|666.07億
|777.94億
|665.18億
|894.62億
詳細資訊請看美股內頁：
波音(BA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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