search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇冠城堡(CCI-US)EPS預估上修至2.11元，預估目標價為95.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對皇冠城堡(CCI-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.06元上修至2.11元，其中最高估值2.77元，最低估值1.75元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.77(2.77)3.463.844.24
最低值1.75(1.75)1.921.763.59
平均值2.13(2.1)2.853.053.83
中位數2.11(2.06)2.843.053.67

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值41.52億42.92億43.93億45.48億
最低值40.20億40.21億40.75億43.73億
平均值40.60億41.33億42.11億44.84億
中位數40.58億41.16億41.93億45.31億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.533.863.46-8.981.01
營業收入63.40億69.86億69.81億65.68億42.64億

詳細資訊請看美股內頁：
皇冠城堡(CCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCCI

相關行情

台股首頁我要存股
皇冠城堡79.68+1.39%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty