鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇冠城堡(CCI-US)EPS預估上修至2.11元，預估目標價為95.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對皇冠城堡(CCI-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.06元上修至2.11元，其中最高估值2.77元，最低估值1.75元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.77(2.77)
|3.46
|3.84
|4.24
|最低值
|1.75(1.75)
|1.92
|1.76
|3.59
|平均值
|2.13(2.1)
|2.85
|3.05
|3.83
|中位數
|2.11(2.06)
|2.84
|3.05
|3.67
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|41.52億
|42.92億
|43.93億
|45.48億
|最低值
|40.20億
|40.21億
|40.75億
|43.73億
|平均值
|40.60億
|41.33億
|42.11億
|44.84億
|中位數
|40.58億
|41.16億
|41.93億
|45.31億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.53
|3.86
|3.46
|-8.98
|1.01
|營業收入
|63.40億
|69.86億
|69.81億
|65.68億
|42.64億
詳細資訊請看美股內頁：
皇冠城堡(CCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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