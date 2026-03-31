盤中速報 - 本體鏈網大漲13.61%，報0.0825美元

Ontology是一種高性能的開源區塊鏈，專門研究數字身份和數據。本體論的獨特基礎架構支持強大的跨鏈協作和第2層可擴展性，為企業提供了設計適合其需求的區塊鏈的靈活性。借助一套分散的身份和數據共用協議來提高速度，安全性和信任度，Ontology的功能包括整個生態系統中使用的ONT ID，移動數字ID應用程式和DID，以及DDXF（分散的數據交換和協作框架）。