盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現疲軟，跌幅2.03%，總成交額5.10億
鉅亨網新聞中心
台股今日資訊服務業類股表現疲軟，31日13:19相關指數下跌2.03%，總成交額5.10億元，大盤占比0.27%。
該產業上漲家數3、下跌家數27、平盤家數2。領跌個股叡揚資訊(6752-TW)31日13:14股價下跌6.5元，報103.0元，跌幅5.94%。
資訊服務類指數近5日下跌2.67%，櫃買市場加權指數上漲1.07%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|資訊服務類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-2.67%
|+1.07%
|近一月
|-2.07%
|+1.16%
|近三月
|-5.52%
|+16.7%
|近六月
|-13.65%
|+22.51%
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