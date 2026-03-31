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鉅亨速報

盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現疲軟，跌幅2.03%，總成交額5.10億

鉅亨網新聞中心

台股今日資訊服務業類股表現疲軟，31日13:19相關指數下跌2.03%，總成交額5.10億元，大盤占比0.27%。

該產業上漲家數3、下跌家數27、平盤家數2。領跌個股叡揚資訊(6752-TW)31日13:14股價下跌6.5元，報103.0元，跌幅5.94%。

資訊服務類指數近5日下跌2.67%，櫃買市場加權指數上漲1.07%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 資訊服務類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -2.67% +1.07%
近一月 -2.07% +1.16%
近三月 -5.52% +16.7%
近六月 -13.65% +22.51%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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