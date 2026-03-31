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鉅亨速報

盤中速報 - IET-KY(4971)股價殺至跌停，跌停價572.0元，成交6,812張

鉅亨網新聞中心

IET-KY(4971-TW)31日10:57下跌63元，股價跌停報572.0元，委買303,000張、委賣4,000張，成交6,812張。

主要業務為砷化鎵假型高電子遷移率電晶體磊晶片 (GaAs pHEMT epi wafers)。磷化銦異質接面雙極電晶體磊晶片 (InP HBT epi wafers)。銻化鎵紅外線磊晶片 (GaSb infrared epi wafers)。

IET-KY(4971-TW)近5日股價上漲44.65%，櫃買市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1,387 張
  • 外資買賣超：+1,429 張
  • 投信買賣超：+5 張
  • 自營商買賣超：-47 張
  • 融資增減：+1,017 張
  • 融券增減：+277 張

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