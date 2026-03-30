盤中速報 - IET-KY(4971)股價拉至漲停，漲停價635.0元，成交13,057張
鉅亨網新聞中心
IET-KY(4971-TW)30日12:58上漲57元，股價漲停報635.0元，委買81,000張，成交13,057張。
主要業務為砷化鎵假型高電子遷移率電晶體磊晶片 (GaAs pHEMT epi wafers)。磷化銦異質接面雙極電晶體磊晶片 (InP HBT epi wafers)。銻化鎵紅外線磊晶片 (GaSb infrared epi wafers)。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+836 張
- 外資買賣超：+832 張
- 投信買賣超：+5 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：+634 張
- 融券增減：+186 張
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