盤中速報 - 泓瀚(4741)大漲7.07%，報37.85元
鉅亨網新聞中心
泓瀚(4741-TW)31日09:26股價上漲2.5元，報37.85元，漲幅7.07%，成交2,308張。
泓瀚(4741-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為噴墨印刷、廣告設備及墨水生產。Micro LED, 半導體零配件,細胞染色,病毒檢測等噴墨製程代工。電子材料及特用化學品奈米化製造。
近5日股價上漲39.72%，櫃買市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-34 張
- 外資買賣超：-35 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：+1,188 張
- 融券增減：+18 張
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