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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：響尾蛇能源(FANG-US)EPS預估上修至12.57元，預估目標價為202.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共30位分析師，對響尾蛇能源(FANG-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.97元上修至12.57元，其中最高估值22.51元，最低估值5.8元，預估目標價為202.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值22.51(22.51)21.0521.5722.3
最低值5.8(5.8)7.8510.512.05
平均值13.62(13.18)14.8316.4516.55
中位數12.57(11.97)1416.215.93

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值184.47億173.80億176.76億173.22億
最低值120.36億137.71億143.79億149.05億
平均值151.23億155.33億159.57億160.61億
中位數150.98億155.73億159.41億159.57億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS12.3024.6117.3415.535.73
營業收入67.97億96.43億84.12億110.66億150.26億

詳細資訊請看美股內頁：
響尾蛇能源(FANG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFANG

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