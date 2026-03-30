外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.89%，報32.97元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間30日08:00，美元/泰銖上漲0.29點漲幅達0.89%，暫報32.97點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+5.42%
- 近 1 週：-0.31%
- 近 3 月：+3.39%
- 近 6 月：+1.49%
- 今年以來：+3.81%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.79，本日上漲0.07%
- 美元/南非蘭特相關性0.70，本日上漲0.41%
- 美元/瑞典克朗相關性0.66，本日上漲0.16%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
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