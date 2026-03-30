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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.89%，報32.97元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間30日08:00，美元/泰銖上漲0.29點漲幅達0.89%，暫報32.97點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+5.42%
  • 近 1 週：-0.31%
  • 近 3 月：+3.39%
  • 近 6 月：+1.49%
  • 今年以來：+3.81%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.79，本日上漲0.07%
  • 美元/南非蘭特相關性0.70，本日上漲0.41%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.66，本日上漲0.16%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.65，本日上漲0.16%
  • 英鎊/美元相關性-0.63，本日上漲0.14%
  • 紐元/美元相關性-0.63，本日上漲0.33%

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美元/泰銖32.940+0.80%
南非蘭特/美元0.0582-0.34%
歐元/美元1.1508+0.00%
英鎊/美元1.3250-0.05%
紐元/美元0.5730-0.26%

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