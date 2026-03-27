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鉅亨速報

盤中速報 - 安謀控股公司(ARM-US)大跌5.04%，報147美元

鉅亨網新聞中心

安謀控股公司(ARM-US)截至台北時間27日21:35股價下跌7.8美元，報147.00美元，跌幅5.04%，成交量1,166,711（股），盤中最高價152.75美元、最低價146.68美元。

美股指數盤中表現

安謀控股公司(ARM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+19.24%
  • 近 1 月：+19.76%
  • 近 3 月：+40.38%
  • 近 6 月：+10.87%
  • 今年以來：+41.62%

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美股美股盤中盤中速報安謀控股公司

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道瓊指數45540.41-0.91%
NASDAQ21130.01-1.30%
費城半導體7487.71-1.29%
安謀控股公司144.0209-6.96%

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