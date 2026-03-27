盤中速報 - 均華(6640)急拉3.5%報1325.0元，成交833張
鉅亨網新聞中心
均華(6640-TW)近5分K漲速3.5%，27日10:52報1325.0元，成交833張，今日漲幅為2.32％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
均華(6640-TW)近5日股價上漲18.26% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 下跌 3.74%。櫃買市場加權指數 下跌 2.12%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+198 張
- 外資買賣超：+225 張
- 投信買賣超：-16 張
- 自營商買賣超：-11 張
- 融資增減：-105 張
- 融券增減：+1 張
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