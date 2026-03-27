盤中速報 - 造紙工業類股表現強勁，漲幅2.1%，總成交額10.43億
鉅亨網新聞中心
台股今日造紙工業類股表現強勁，27日10:34相關指數上漲2.1%，總成交額10.43億元，大盤占比0.31%。
該產業上漲家數7、下跌家數0、平盤家數0。領漲個股華紙(1905-TW)27日10:34股價上漲1.4元，報15.4元，漲幅10%。
造紙工業近5日上漲9.6%，集中市場加權指數下跌1.05%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|造紙工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+9.6%
|-1.05%
|近一月
|+2.37%
|-5.86%
|近三月
|+4.9%
|+16.74%
|近六月
|+5.02%
|+30.33%
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