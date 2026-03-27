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鉅亨速報

盤中速報 - 造紙工業類股表現強勁，漲幅2.1%，總成交額10.43億

鉅亨網新聞中心

台股今日造紙工業類股表現強勁，27日10:34相關指數上漲2.1%，總成交額10.43億元，大盤占比0.31%。

該產業上漲家數7、下跌家數0、平盤家數0。領漲個股華紙(1905-TW)27日10:34股價上漲1.4元，報15.4元，漲幅10%。

造紙工業近5日上漲9.6%，集中市場加權指數下跌1.05%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 造紙工業 集中市場加權指數
近一週 +9.6% -1.05%
近一月 +2.37% -5.86%
近三月 +4.9% +16.74%
近六月 +5.02% +30.33%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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