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鉅亨速報

盤中速報 - 光 電 業類股表現疲軟，跌幅2.21%，總成交額101.77億

鉅亨網新聞中心

台股今日光電業類股表現疲軟，27日10:19相關指數下跌2.21%，總成交額101.77億元，大盤占比3.57%。

該產業上漲家數6、下跌家數56、平盤家數2。領跌個股聯合再生(3576-TW)27日10:19股價下跌2.45元，報22.55元，跌幅9.8%。

光 電 業近5日下跌4.24%，集中市場加權指數下跌1.05%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 光 電 業 集中市場加權指數
近一週 -4.24% -1.05%
近一月 -4.22% -5.86%
近三月 +17.34% +16.74%
近六月 +14.46% +30.33%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數32912.96-1.27%
聯合再生22.8-8.80%

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