盤中速報 - 光 電 業類股表現疲軟，跌幅2.21%，總成交額101.77億
鉅亨網新聞中心
台股今日光電業類股表現疲軟，27日10:19相關指數下跌2.21%，總成交額101.77億元，大盤占比3.57%。
該產業上漲家數6、下跌家數56、平盤家數2。領跌個股聯合再生(3576-TW)27日10:19股價下跌2.45元，報22.55元，跌幅9.8%。
光 電 業近5日下跌4.24%，集中市場加權指數下跌1.05%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|光 電 業
|集中市場加權指數
|近一週
|-4.24%
|-1.05%
|近一月
|-4.22%
|-5.86%
|近三月
|+17.34%
|+16.74%
|近六月
|+14.46%
|+30.33%
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