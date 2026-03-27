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鉅亨速報

盤中速報 - 晶豪科(3006)大跌7.12%，報156.5元

鉅亨網新聞中心

晶豪科(3006-TW)27日09:27股價下跌12元，報156.5元，跌幅7.12%，成交1,084張。

晶豪科(3006-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為動、靜態隨機存取記憶體(DRAM/SRAM)、快閃記憶體(FLASH)。類比積體電路、類比與數位混合積體電路。與本公司業務相關之產品設計及研發之技術服務。

近5日股價下跌22.35%，集中市場加權指數下跌1.05%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1,119 張
  • 外資買賣超：+516 張
  • 投信買賣超：-23 張
  • 自營商買賣超：-1,612 張
  • 融資增減：-6,464 張
  • 融券增減：+208 張

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