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鉅亨速報

盤中速報 - 泓瀚(4741)大漲7.01%，報31.3元

鉅亨網新聞中心

泓瀚(4741-TW)27日09:19股價上漲2.05元，報31.3元，漲幅7.01%，成交907張。

泓瀚(4741-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為噴墨印刷、廣告設備及墨水生產。Micro LED, 半導體零配件,細胞染色,病毒檢測等噴墨製程代工。電子材料及特用化學品奈米化製造。

近5日股價上漲6.95%，櫃買市場加權指數下跌2.12%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+210 張
  • 外資買賣超：+220 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-10 張
  • 融資增減：+497 張
  • 融券增減：-2 張

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