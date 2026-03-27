盤中速報 - 泓瀚(4741)大漲7.01%，報31.3元
鉅亨網新聞中心
泓瀚(4741-TW)27日09:19股價上漲2.05元，報31.3元，漲幅7.01%，成交907張。
泓瀚(4741-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為噴墨印刷、廣告設備及墨水生產。Micro LED, 半導體零配件,細胞染色,病毒檢測等噴墨製程代工。電子材料及特用化學品奈米化製造。
近5日股價上漲6.95%，櫃買市場加權指數下跌2.12%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+210 張
- 外資買賣超：+220 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-10 張
- 融資增減：+497 張
- 融券增減：-2 張
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