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鉅亨速報

盤中速報 - 台灣精材(3467)急跌-4.23%報45.95元，成交231張

鉅亨網新聞中心

台灣精材(3467-TW)近5分K跌速4.23%，27日09:07報45.95元，成交231張，今日漲幅為5.63％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台灣精材(3467-TW)近5日股價上漲15.38% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 下跌 3.74%。櫃買市場加權指數 下跌 2.12%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+53 張
  • 外資買賣超：+51 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張
  • 融資增減：+22 張
  • 融券增減：0 張


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