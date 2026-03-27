盤中速報 - 台灣精材(3467)急跌-4.23%報45.95元，成交231張
鉅亨網新聞中心
台灣精材(3467-TW)近5分K跌速4.23%，27日09:07報45.95元，成交231張，今日漲幅為5.63％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台灣精材(3467-TW)近5日股價上漲15.38% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 下跌 3.74%。櫃買市場加權指數 下跌 2.12%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+53 張
- 外資買賣超：+51 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
- 融資增減：+22 張
- 融券增減：0 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 台灣精材(3467)急拉5.46%報47.3元，成交81張
- 盤中速報 - 台灣精材(3467)急拉7.23%報43.0元，成交23張
- 盤中速報 - 台灣精材(3467)急跌-3.45%報40.2元，成交1張
- 盤中速報 - 台灣精材(3467)急跌-3.45%報40.0元，成交15張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇