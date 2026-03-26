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鉅亨速報

盤中速報 - 台灣精材(3467)急拉7.23%報43.0元，成交23張

鉅亨網新聞中心

台灣精材(3467-TW)近5分K漲速7.23%，26日09:04報43.0元，成交23張，今日漲幅為8.72％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台灣精材(3467-TW)近5日股價下跌2.33% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 下跌 7.73%。櫃買市場加權指數 下跌 5.06%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4 張
  • 外資買賣超：+4 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+28 張
  • 融券增減：0 張


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