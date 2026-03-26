search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.83%，報0.5759元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間27日01:50，紐元/美元下跌0.0048點跌幅達0.83%，暫報0.5759點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-3.15%
  • 近 1 週：+0.22%
  • 近 3 月：-0.60%
  • 近 6 月：+0.75%
  • 今年以來：+0.85%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.89，本日下跌0.79%
  • 英鎊/美元相關性0.82，本日下跌0.28%
  • 歐元/美元相關性0.82，本日下跌0.29%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.87，本日下跌1.07%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.81，本日下跌0.38%
  • 美元/南非蘭特相關性-0.76，本日下跌1.31%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
紐元/美元0.5760-0.81%
澳元/美元0.6892-0.76%
英鎊/美元1.3326-0.27%
歐元/美元1.1532-0.24%
南非蘭特/美元0.0584-1.18%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty