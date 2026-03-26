外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.83%，報0.5759元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間27日01:50，紐元/美元下跌0.0048點跌幅達0.83%，暫報0.5759點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-3.15%
- 近 1 週：+0.22%
- 近 3 月：-0.60%
- 近 6 月：+0.75%
- 今年以來：+0.85%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.87，本日下跌1.07%
- 美元/新加坡幣相關性-0.81，本日下跌0.38%
- 美元/南非蘭特相關性-0.76，本日下跌1.31%
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