盤中速報 - 費城半導體大跌2.01%，報7807.25點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間26日09:33，費城半導體下跌160.5點（或2.01%），暫報7807.25點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.21%
- 近 1 月：-5.9%
- 近 3 月：+10.6%
- 近 6 月：+26.78%
- 今年以來：+12.49%
焦點個股
費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領跌。安可(AMKR-US)下跌4.52%；連貫(COHR-US)下跌4.38%；科林研發(LRCX-US)下跌4.16%；泰瑞達(TER-US)下跌4.02%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌3.64%。
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 泰瑞達(TER-US)大跌5.06%，報307美元
- 盤中速報 - 連貫(COHR-US)大跌5.02%，報258.39美元
- 盤中速報 - 安可(AMKR-US)大跌5.47%，報47.2美元
- 盤中速報 - 科林研發(LRCX-US)大跌5.07%，報221.61美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇