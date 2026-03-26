search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌2.01%，報7807.25點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間26日09:33，費城半導體下跌160.5點（或2.01%），暫報7807.25點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.21%
  • 近 1 月：-5.9%
  • 近 3 月：+10.6%
  • 近 6 月：+26.78%
  • 今年以來：+12.49%

焦點個股


費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領跌。安可(AMKR-US)下跌4.52%；連貫(COHR-US)下跌4.38%；科林研發(LRCX-US)下跌4.16%；泰瑞達(TER-US)下跌4.02%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌3.64%。

部分成分股表現相對穩健，安謀控股公司(ARM-US)上漲2.22%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲0.33%。


文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體7775.01-2.42%
安可47.15-5.57%
連貫256.1-5.86%
科林研發217.57-6.80%
泰瑞達309.101-4.41%
Onto Innovation Inc.213.21-3.54%
安謀控股公司160.59+2.24%
邁威爾科技99.54+1.11%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty