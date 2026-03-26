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鉅亨速報

盤後速報 - 明安(8938)次交易(27)日除息4元，參考價61.3元

鉅亨網新聞中心

明安(8938-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

首日參考價為61.3元，相較今日收盤價65.30元，息值合計為4.0元，股息殖利率6.13%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/27 65.30 4.0 6.13% 0.0
2025/03/27 80.0 4.0887 5.11% 0.0
2024/03/27 70.1 1.6 2.28% 0.0
2023/03/29 107.0 8.9748 8.39% 0.0
2022/06/22 80.6 5.5 6.82% 0.0


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