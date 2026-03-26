盤後速報 - 明安(8938)次交易(27)日除息4元，參考價61.3元
鉅亨網新聞中心
明安(8938-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
首日參考價為61.3元，相較今日收盤價65.30元，息值合計為4.0元，股息殖利率6.13%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/27
|65.30
|4.0
|6.13%
|0.0
|2025/03/27
|80.0
|4.0887
|5.11%
|0.0
|2024/03/27
|70.1
|1.6
|2.28%
|0.0
|2023/03/29
|107.0
|8.9748
|8.39%
|0.0
|2022/06/22
|80.6
|5.5
|6.82%
|0.0
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