盤後速報 - 東科-KY(5225)次交易(27)日除息7.21元，參考價82.79元
鉅亨網新聞中心
東科-KY(5225-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.21元。
首日參考價為82.79元，相較今日收盤價90.00元，息值合計為7.21元，股息殖利率8.01%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/27
|90.00
|7.21
|8.01%
|0.0
|2025/03/27
|137.5
|10.39433
|7.56%
|0.0
|2024/03/22
|123.0
|6.57218
|5.34%
|0.0
|2023/03/24
|42.8
|3.0452
|7.11%
|0.0
|2022/03/22
|23.8
|0.6
|2.52%
|0.0
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