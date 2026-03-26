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鉅亨速報

盤後速報 - 東科-KY(5225)次交易(27)日除息7.21元，參考價82.79元

鉅亨網新聞中心

東科-KY(5225-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.21元。

首日參考價為82.79元，相較今日收盤價90.00元，息值合計為7.21元，股息殖利率8.01%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/27 90.00 7.21 8.01% 0.0
2025/03/27 137.5 10.39433 7.56% 0.0
2024/03/22 123.0 6.57218 5.34% 0.0
2023/03/24 42.8 3.0452 7.11% 0.0
2022/03/22 23.8 0.6 2.52% 0.0


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