盤後速報 - 卓越(2496)次交易(27)日除息3元，參考價66.6元
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卓越(2496-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
首日參考價為66.6元，相較今日收盤價69.60元，息值合計為3.0元，股息殖利率4.31%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/27
|69.60
|3.0
|4.31%
|0.0
|2025/08/27
|68.0
|1.5
|2.21%
|0.0
|2025/03/27
|89.0
|5.68
|6.38%
|0.0
|2024/04/11
|77.1
|4.68
|6.07%
|0.0
|2023/04/14
|54.0
|3.3
|6.11%
|0.0
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