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鉅亨速報

盤後速報 - 卓越(2496)次交易(27)日除息3元，參考價66.6元

鉅亨網新聞中心

卓越(2496-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

首日參考價為66.6元，相較今日收盤價69.60元，息值合計為3.0元，股息殖利率4.31%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/27 69.60 3.0 4.31% 0.0
2025/08/27 68.0 1.5 2.21% 0.0
2025/03/27 89.0 5.68 6.38% 0.0
2024/04/11 77.1 4.68 6.07% 0.0
2023/04/14 54.0 3.3 6.11% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

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