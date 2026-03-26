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鉅亨速報

盤中速報 - 造紙工業類股表現強勁，漲幅2.99%，總成交額0.68億

鉅亨網新聞中心

台股今日造紙工業類股表現強勁，26日09:05相關指數上漲2.99%，總成交額0.68億元，大盤占比0.09%。

該產業上漲家數6、下跌家數1、平盤家數0。領漲個股華紙(1905-TW)26日09:04股價上漲0.7元，報13.45元，漲幅5.49%。

造紙工業近5日上漲2.22%，集中市場加權指數下跌5.06%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 造紙工業 集中市場加權指數
近一週 +2.22% -5.06%
近一月 -4.09% -7.91%
近三月 -0.65% +14.95%
近六月 -1.64% +25.32%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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