盤中速報 - 造紙工業類股表現強勁，漲幅2.99%，總成交額0.68億
鉅亨網新聞中心
台股今日造紙工業類股表現強勁，26日09:05相關指數上漲2.99%，總成交額0.68億元，大盤占比0.09%。
該產業上漲家數6、下跌家數1、平盤家數0。領漲個股華紙(1905-TW)26日09:04股價上漲0.7元，報13.45元，漲幅5.49%。
造紙工業近5日上漲2.22%，集中市場加權指數下跌5.06%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|造紙工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+2.22%
|-5.06%
|近一月
|-4.09%
|-7.91%
|近三月
|-0.65%
|+14.95%
|近六月
|-1.64%
|+25.32%
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