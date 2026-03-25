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鉅亨速報

盤後速報 - 建新國際(8367)次交易(26)日除息2.85元，參考價43.15元

鉅亨網新聞中心

建新國際(8367-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.85元。

首日參考價為43.15元，相較今日收盤價46.00元，息值合計為2.85元，股息殖利率6.2%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/26 46.00 2.85 6.2% 0.0
2025/07/09 47.55 2.8 5.89% 0.0
2024/07/04 50.4 2.4999 4.96% 0.0
2023/07/11 46.2 2.49994 5.41% 0.0
2022/07/14 37.2 2.8 7.53% 0.0


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