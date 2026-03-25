盤後速報 - 建新國際(8367)次交易(26)日除息2.85元，參考價43.15元
鉅亨網新聞中心
建新國際(8367-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.85元。
首日參考價為43.15元，相較今日收盤價46.00元，息值合計為2.85元，股息殖利率6.2%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/26
|46.00
|2.85
|6.2%
|0.0
|2025/07/09
|47.55
|2.8
|5.89%
|0.0
|2024/07/04
|50.4
|2.4999
|4.96%
|0.0
|2023/07/11
|46.2
|2.49994
|5.41%
|0.0
|2022/07/14
|37.2
|2.8
|7.53%
|0.0
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